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Erste Schätzungen: Ahold Delhaize (Ahold) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

21.04.26 06:21 Uhr
Erste Schätzungen: Ahold Delhaize (Ahold) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal | finanzen.net

Ahold Delhaize (Ahold) öffnet die Bücher – was Experten erwarten.

Werte in diesem Artikel
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Ahold Delhaize (Ahold)
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Ahold Delhaize (Ahold) lädt voraussichtlich am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,612 EUR je Aktie gegenüber 0,610 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 22,55 Milliarden EUR gegenüber 23,28 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,80 EUR, gegenüber 2,51 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 94,05 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 92,35 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

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