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Analysten im Fokus

Erste Schätzungen: Airbus SE präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Airbus SE präsentiert Quartalsergebnisse

Demnächst gewährt Airbus SE Anlegern einen Blick in die Bücher.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
187.60 EUR -0.82 EUR -0.44 %
Charts | News | Analysen

Airbus SE wird voraussichtlich am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,83 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 29,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,41 EUR erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 19,08 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 7,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Airbus SE einen Umsatz von 17,83 Milliarden EUR eingefahren.

Der Ausblick von 21 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,27 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,61 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 22 Analysten auf durchschnittlich 80,77 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 73,42 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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