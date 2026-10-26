Erste Schätzungen: Airgain verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

26.10.26 06:21 Uhr

Airgain stellt voraussichtlich am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,043 USD aus. Im letzten Jahr hatte Airgain einen Verlust von -0,080 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Airgain nach den Prognosen von 4 Analysten 15,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,0 Millionen USD umgesetzt worden.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,070 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,540 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 56,5 Millionen USD, gegenüber 51,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net