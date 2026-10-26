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Erste Schätzungen: Airgain verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airgain Inc
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Charts | News | Analysen

Airgain stellt voraussichtlich am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,043 USD aus. Im letzten Jahr hatte Airgain einen Verlust von -0,080 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Airgain nach den Prognosen von 4 Analysten 15,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,0 Millionen USD umgesetzt worden.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,070 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,540 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 56,5 Millionen USD, gegenüber 51,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09.08.19 Airgain Outperform Cowen and Company, LLC
02.11.18 Airgain Outperform Cowen and Company, LLC
10.08.18 Airgain Buy B. Riley FBR
16.02.18 Airgain Neutral B. Riley FBR, Inc.
10.11.17 Airgain Buy B. Riley FBR, Inc.

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