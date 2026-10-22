Erste Schätzungen: AKVA Group ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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AKVA Group ASA lädt voraussichtlich am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 1,52 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,74 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 3,78 Prozent auf 1,15 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,11 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,65 NOK im Vergleich zu 5,07 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 4,61 Milliarden NOK, gegenüber 4,38 Milliarden NOK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
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