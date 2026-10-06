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Erste Schätzungen: Akzo Nobel stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Akzo Nobel N.V.
57.44 EUR -0.16 EUR -0.28 %
Charts | News | Analysen

Akzo Nobel wird voraussichtlich am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,13 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Akzo Nobel noch ein Verlust pro Aktie von -1,130 EUR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,60 Milliarden EUR gegenüber 2,55 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,94 EUR, gegenüber 3,71 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 10,02 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,16 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
06.08.26 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.

Information

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