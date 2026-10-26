DAX 25.182 -0,7%ESt50 6.068 -0,3%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,75 ±0,0%Nas 25.955 -0,2%Bitcoin 71.459 +0,4%Euro 1,1218 +0,1%Öl 114,7 -1,7%Gold 4.011 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Vor Quartalsbilanz

Erste Schätzungen: Alcon zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Alcon zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Diese Kennzahlen sehen Analysten für die Alcon-Bilanz voraus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
62.60 EUR 1.88 EUR 3.10 %
Charts | News | Analysen

Alcon lädt voraussichtlich am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,717 CHF gegenüber 0,380 CHF im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Alcon im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,24 Milliarden CHF abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,09 Milliarden CHF erwirtschaftet worden waren, um 7,11 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,86 CHF aus. Im Vorjahr waren 1,65 CHF je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten im Durchschnitt 9,06 Milliarden CHF, nachdem im Vorjahr 8,64 Milliarden CHF in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Konektus Photo / Shutterstock.com

Aktuelle Alcon Aktie News

Werbung

Alcon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alcon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.08.19 Alcon buy Goldman Sachs Group Inc.
22.08.19 Alcon Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.06.19 Alcon Neutral BTIG Research
24.04.19 Alcon buy Goldman Sachs Group Inc.
18.04.19 Alcon Market Perform BMO Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.