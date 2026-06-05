Erste Schätzungen: Alimentation Couche-Tard zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alimentation Couche-Tard wird voraussichtlich am 22.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 0,529 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,650 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 14 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 18,42 Milliarden USD, was einem Umsatz von 23,13 Milliarden CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,90 USD, gegenüber 3,79 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 75,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 101,52 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net