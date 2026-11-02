Erste Schätzungen: Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

02.11.26 06:21 Uhr

Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B lädt voraussichtlich am 17.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 1,70 DKK je Aktie gegenüber 1,42 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 13,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,74 Milliarden DKK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,53 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,73 DKK aus, während im Vorjahreszeitraum 5,40 DKK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,29 Milliarden DKK in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,31 Milliarden DKK im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net