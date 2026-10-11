Erste Schätzungen: Alleima Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Werte in diesem Artikel
Alleima Registered lädt voraussichtlich am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,842 SEK je Aktie gegenüber 0,340 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Alleima Registered 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,38 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Alleima Registered 4,22 Milliarden SEK umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,87 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,68 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,77 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 18,63 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alleima Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alleima Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen