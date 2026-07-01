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Erste Schätzungen: Alleima Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

02.07.26 06:21 Uhr
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Alleima AB Registered Shs
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Alleima Registered wird voraussichtlich am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,29 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Alleima Registered ein EPS von 0,810 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,25 Prozent auf 4,61 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Alleima Registered noch 4,77 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,47 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,68 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 18,14 Milliarden SEK, gegenüber 18,63 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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