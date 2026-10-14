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Erste Schätzungen: Alliant Energy präsentiert Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alliant Energy Corp.
59.42 EUR 1.21 EUR 2.08 %
Charts | News | Analysen

Alliant Energy veröffentlicht voraussichtlich am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,26 USD aus. Im letzten Jahr hatte Alliant Energy einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie eingefahren.

Alliant Energy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,29 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,43 USD, gegenüber 3,14 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 4,40 Milliarden USD im Vergleich zu 4,36 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
18.01.19 Alliant Energy Equal Weight Barclays Capital
09.10.18 Alliant Energy Neutral Mizuho
13.08.18 Alliant Energy Underperform Wolfe Research
24.07.18 Alliant Energy Sector Perform Scotia Howard Weil
10.06.16 Alliant Energy Equal Weight Barclays Capital

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