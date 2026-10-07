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Erste Schätzungen: Alpine präsentiert Quartalsergebnisse

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Alpine Income Property Trust Inc Registered Shs
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Alpine wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,170 USD je Aktie gegenüber -0,090 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 38,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 20,2 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,601 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,220 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 78,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 60,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net

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