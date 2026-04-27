Erste Schätzungen: Alsea SAB de CV veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
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Alsea SAB de CV präsentiert voraussichtlich am 20.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,827 MXN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Alsea SAB de CV ein EPS von 1,41 MXN je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Alsea SAB de CV in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,69 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 21,62 Milliarden MXN im Vergleich zu 21,47 Milliarden MXN im Vorjahresquartal.
12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,63 MXN je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,79 MXN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 88,74 Milliarden MXN, gegenüber 85,36 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
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