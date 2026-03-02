DAX24.638 -2,6%Est505.987 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 +7,1%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.553 -0,5%Euro1,1681 -0,1%Öl79,66 +2,0%Gold5.360 +0,7%
Erste Schätzungen: Alvotech Swedish Depository Receipt Repr 1 Sh stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

03.03.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alvotech Swedish Depository Receipt Repr 1 Sh
3,26 EUR -0,16 EUR -4,68%
Charts|News|Analysen

Alvotech Swedish Depository Receipt Repr 1 Sh wird voraussichtlich am 18.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Alvotech Swedish Depository Receipt Repr 1 Sh für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,061 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,590 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Alvotech Swedish Depository Receipt Repr 1 Sh in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,50 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,63 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,764 SEK, während im vorherigen Zeitraum noch -9,200 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 5,37 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 5,18 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.net

