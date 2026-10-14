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Erste Schätzungen: Alzchem Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alzchem Group AG
162.20 EUR 1.10 EUR 0.68 %
Charts | News | Analysen

Alzchem Group äußert sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,43 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 143,4 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 137,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,54 EUR aus. Im Vorjahr waren 6,28 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 608,7 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 562,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.10.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG

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