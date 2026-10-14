Erste Schätzungen: Alzchem Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

14.10.26 06:21 Uhr

Alzchem Group äußert sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,43 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 143,4 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 137,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,54 EUR aus. Im Vorjahr waren 6,28 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 608,7 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 562,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net