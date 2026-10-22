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Erste Schätzungen: Amadeus IT präsentiert Quartalsergebnisse

Amadeus IT wird voraussichtlich am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,923 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,820 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,74 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,64 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,41 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,04 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 6,82 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 6,52 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.07.22 Amadeus IT Hold Deutsche Bank AG
09.05.22 Amadeus IT Buy UBS AG
06.05.22 Amadeus IT Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.22 Amadeus IT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.04.22 Amadeus IT Overweight JP Morgan Chase & Co.

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