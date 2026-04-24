Erste Schätzungen: Amasten präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Amasten präsentiert voraussichtlich am 08.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,500 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Amasten noch -0,200 SEK je Aktie verloren.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 2,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 236,0 Millionen SEK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 242,0 Millionen SEK aus.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 1,70 SEK je Aktie, gegenüber 0,540 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 962,0 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 934,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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