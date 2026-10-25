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Erste Schätzungen: AMBAC (AMBAC Financial Group) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMBAC (AMBAC Financial Group) Inc
3.94 EUR -0.02 EUR -0.51 %
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AMBAC (AMBAC Financial Group) lädt voraussichtlich am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,048 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 97,96 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -2,350 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll AMBAC (AMBAC Financial Group) mit einem Umsatz von insgesamt 23,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 65,14 Prozent verringert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,191 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -5,930 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 89,5 Millionen USD, gegenüber 251,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
12.05.17 AMBAC (AMBAC Financial Group) Neutral MKM Partners
19.12.16 Ambac Financial Group Sell MKM Partners
13.12.16 Ambac Financial Group Neutral MKM Partners
11.08.15 Ambac Financial Group Neutral MKM Partners
11.11.14 Ambac Financial Group Neutral MKM Partners

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