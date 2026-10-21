Erste Schätzungen: Ambu A-S Bearer and-or registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

21.10.26 06:21 Uhr

Ambu A-S Bearer and-or registered B stellt voraussichtlich am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,862 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,430 DKK je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,47 Milliarden DKK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,66 Milliarden DKK aus.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,40 DKK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,29 DKK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 6,44 Milliarden DKK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 6,04 Milliarden DKK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net