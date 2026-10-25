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Erste Schätzungen: AMC Networks A legt Quartalsergebnis vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMC Networks Inc. (A)
8.10 EUR -0.45 EUR -5.26 %
Charts | News | Analysen

AMC Networks A präsentiert voraussichtlich am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,039 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,38 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,53 Prozent auf 592,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 561,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 USD, gegenüber 1,66 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 2,43 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,31 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
30.07.19 AMC Networks A Peer Perform Wolfe Research
03.06.19 AMC Networks A In-line Imperial Capital
15.03.19 AMC Networks A Underperform Imperial Capital
31.01.19 AMC Networks A Underperform Imperial Capital
19.07.18 AMC Networks A In-line Imperial Capital

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