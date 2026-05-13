Erste Schätzungen: Amentum zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

26.07.26 06:21 Uhr

Amentum veröffentlicht voraussichtlich am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

9 Analysten schätzen, dass Amentum für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,611 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,57 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,56 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,42 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,270 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,14 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 14,39 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net