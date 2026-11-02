Erste Schätzungen: Amer Sports gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

02.11.26 06:21 Uhr

Amer Sports wird voraussichtlich am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 0,348 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Plus von 21,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,13 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,30 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,760 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 24 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,20 Milliarden USD, gegenüber 6,57 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net