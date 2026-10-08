DAX 25.104 -1,4%ESt50 6.180 -1,5%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 11,01 -0,8%Nas 27.539 -0,2%Bitcoin 73.962 -0,5%Euro 1,1204 +0,1%Öl 102,8 +2,6%Gold 4.124 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Quartalsprognose

Erste Schätzungen: American Express präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: American Express präsentiert Quartalsergebnisse

Das sind die Prognosen der Analysten für die anstehende American Express-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
270.60 EUR 1.00 EUR 0.37 %
Charts | News | Analysen

American Express wird voraussichtlich am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 23 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,59 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte American Express 4,14 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 19 Analysten eine Verringerung von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 20,09 Milliarden USD gegenüber 20,57 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 26 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 17,69 USD je Aktie, gegenüber 15,38 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 79,45 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 80,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nada`s Images / Shutterstock.com

Aktuelle American Express Aktie News

Werbung

American Express Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für American Express nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.06.21 American Express overweight JP Morgan Chase & Co.
08.07.19 American Express Buy Deutsche Bank AG
25.04.19 American Express overweight Morgan Stanley
19.10.18 American Express Market Perform BMO Capital Markets
12.02.18 American Express buy Nomura

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.