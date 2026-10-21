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Erste Schätzungen: American Healthcare REIT veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

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American Healthcare REIT Inc Registered Shs
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American Healthcare REIT wird voraussichtlich am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen, dass American Healthcare REIT für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,154 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 22,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 703,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 573,0 Millionen USD umgesetzt.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,595 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,420 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,81 Milliarden USD, gegenüber 2,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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