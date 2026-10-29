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Erste Schätzungen: Americas Gold and Silver stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs
2.77 EUR 0.00 EUR 0.14 %
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Americas Gold and Silver wird voraussichtlich am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,025 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Americas Gold and Silver ein EPS von -0,080 CAD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 60,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 42,5 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,086 USD im Vergleich zu -0,460 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 240,4 Millionen USD, gegenüber 164,1 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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