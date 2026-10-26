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Erste Schätzungen: Amprius Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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Aktien
Amprius Technologies Inc Registered Shs
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Amprius Technologies gibt voraussichtlich am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,013 USD. Das entspräche einem Gewinn von 56,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,030 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 35,8 Millionen USD – ein Plus von 67,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amprius Technologies 21,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,080 USD, gegenüber -0,350 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 140,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 73,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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