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Erste Schätzungen: Analog Devices zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Analog Devices Inc.
320.40 EUR -6.75 EUR -2.06 %
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Analog Devices wird sich voraussichtlich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 beendeten Quartals äußern.

27 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,89 USD gegenüber 1,60 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 25 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 40,48 Prozent auf 4,32 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,88 USD im Vergleich zu 4,56 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 28 Analysten durchschnittlich bei 15,13 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 11,02 Milliarden USD.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
31.05.18 Analog Devices Buy B. Riley FBR, Inc.
31.05.18 Analog Devices Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
01.03.18 Analog Devices Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
28.02.18 Analog Devices Buy B. Riley FBR, Inc.
29.12.17 Analog Devices Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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