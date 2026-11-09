Erste Schätzungen: Analog Devices zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Analog Devices wird sich voraussichtlich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 beendeten Quartals äußern.
27 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,89 USD gegenüber 1,60 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 25 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 40,48 Prozent auf 4,32 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,88 USD im Vergleich zu 4,56 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 28 Analysten durchschnittlich bei 15,13 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 11,02 Milliarden USD.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Analog Devices
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Analog Devices
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen