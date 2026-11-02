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Erste Schätzungen: Andfjord Salmon AS Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

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Aktien
Andfjord Salmon AS Registered Shs
2.40 EUR -0.10 EUR -4.00 %
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Andfjord Salmon AS Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 17.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,430 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 8,51 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,470 NOK je Aktie erzielt worden waren.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 8,7 Millionen NOK für Andfjord Salmon AS Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen NOK erzielt wurde.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,060 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,190 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 215,4 Millionen NOK, gegenüber 0,8 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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