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Erste Schätzungen: Angel Studios A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

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Aktien
Angel Studios Inc Registered Shs -A-
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Angel Studios A wird sich voraussichtlich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,072 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 140,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 83,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,372 USD im Vergleich zu -1,100 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 513,2 Millionen USD, gegenüber 321,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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