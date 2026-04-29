Erste Schätzungen: Angel Yeast stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Angel Yeast wird voraussichtlich am 15.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,565 CNY gegenüber 0,510 CNY im Vorjahresquartal.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4,68 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 13,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,11 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,10 CNY je Aktie, gegenüber 1,78 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 18,85 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 16,68 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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