Erste Schätzungen: Anoto Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

16.08.26 06:21 Uhr

Anoto Group Registered wird voraussichtlich am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,000 SEK je Aktie gegenüber -0,020 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht beim Umsatz von 4,5 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 12,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,020 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,090 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 29,0 Millionen SEK, gegenüber 22,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net