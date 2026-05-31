Erste Schätzungen: Anoto Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Anoto Group Registered wird voraussichtlich am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,000 SEK je Aktie gegenüber -0,020 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
1 Analyst geht beim Umsatz von 4,5 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 12,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,020 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,090 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 29,0 Millionen SEK, gegenüber 22,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Anoto Group Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Anoto Group Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Anoto Group Registered Aktie News
Anoto Group Registered Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Anoto Group Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.