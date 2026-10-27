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Erste Schätzungen: Applied Aerospace Defense legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

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Applied Aerospace & Defense Inc Registered Sh
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Applied Aerospace Defense lädt voraussichtlich am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,087 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 169,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 38,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 122,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,888 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,100 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 683,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 498,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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