Erste Schätzungen: Applied Aerospace Defense legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Applied Aerospace Defense lädt voraussichtlich am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,087 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 169,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 38,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 122,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,888 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,100 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 683,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 498,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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