DAX23.955 -1,6%Est505.808 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,18 -1,1%Nas26.088 -0,7%Bitcoin69.169 +0,9%Euro1,1735 -0,1%Öl106,6 -1,1%Gold4.701 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Infineon 623100 Intel 855681 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt unter 24.000er Marke -- US-Börsen uneinheitlich -- Plug Power: Durchwachsene Zahlen -- D-Wave, Chip-Aktien, Rheinmetall, Telekom, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk, Wendy's im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: CTS Eventim zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Erste Schätzungen: CTS Eventim zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bitcoin, Ether & Co: Immer mehr Hacker unterwegs - So können sich Kryptowährungs-Investoren schützen Bitcoin, Ether & Co: Immer mehr Hacker unterwegs - So können sich Kryptowährungs-Investoren schützen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: Aquila gewährt Anlegern Blick in die Bücher

13.05.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aquila Holdings ASA Registered Shs
1,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Aquila öffnet voraussichtlich am 28.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,028 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Aquila -1,330 NOK je Aktie verloren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 8,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen NOK erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,089 USD je Aktie, gegenüber -3,040 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 35,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 59,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Aquila Holdings ASA Registered Shs

DatumMeistgelesen