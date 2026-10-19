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Erwartungen der Experten

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Das sind die Schätzungen der Experten für die anstehende Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aramco (Saudi Aramco)
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Aramco (Saudi Aramco) lässt sich voraussichtlich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Aramco (Saudi Aramco) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,453 SAR aus. Im letzten Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 0,400 SAR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Aramco (Saudi Aramco) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 435,95 Milliarden SAR abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 418,16 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 4,25 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,91 SAR aus. Im Vorjahr waren 1,44 SAR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 1.806,83 Milliarden SAR, nachdem im Vorjahr 1.671,20 Milliarden SAR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images

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