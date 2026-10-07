DAX 25.104 -1,4%ESt50 6.180 -1,5%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,10 -3,8%Nas 27.496 -0,4%Bitcoin 74.295 -2,3%Euro 1,1196 -0,6%Öl 100,0 -0,5%Gold 4.112 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Ardagh Metal Packaging gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ardagh Metal Packaging S.A. Registered Shs
3.84 EUR -0.10 EUR -2.54 %
Charts | News | Analysen

Ardagh Metal Packaging wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,081 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 102,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,040 USD erwirtschaftet wurden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,43 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ardagh Metal Packaging für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,53 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,272 USD, gegenüber -0,020 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 6,17 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,50 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Ardagh Metal Packaging Aktie News

Werbung

Ardagh Metal Packaging Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ardagh Metal Packaging nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.