Erste Schätzungen: Arista Networks veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
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Arista Networks wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 27 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Arista Networks noch ein Gewinn pro Aktie von 0,670 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten ein Plus von 44,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,33 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,11 USD, gegenüber 2,75 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 27 Analysten auf durchschnittlich 12,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,01 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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