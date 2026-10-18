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Erste Schätzungen: Armada Hoffler Properties legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Armada Hoffler Properties Inc
5.24 EUR 0.11 EUR 2.14 %
Charts | News | Analysen

Armada Hoffler Properties wird voraussichtlich am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,050 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 52,6 Millionen USD – ein Minus von 45,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Armada Hoffler Properties 96,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,670 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 209,9 Millionen USD, gegenüber 285,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.06.17 Armada Hoffler Properties Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
12.05.17 Armada Hoffler Properties Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
02.11.16 Armada Hoffler Properties Buy Wunderlich
05.05.16 Armada Hoffler Properties Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.02.15 Armada Hoffler Properties Buy Wunderlich

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