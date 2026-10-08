Erste Schätzungen: Aros Bostadsutveckling Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

08.10.26 06:21 Uhr

Aros Bostadsutveckling Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,860 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,340 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Aros Bostadsutveckling Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 167,98 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 890,5 Millionen SEK im Vergleich zu 332,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,05 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,930 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,48 Milliarden SEK, gegenüber 836,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net