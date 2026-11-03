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Erste Schätzungen: Arribatec Group ASA Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arribatec Group ASA Registered Shs
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Arribatec Group ASA Registered präsentiert in der voraussichtlich am 18.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,142 NOK gegenüber 0,200 NOK im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 135,1 Millionen NOK – ein Minus von 1,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arribatec Group ASA Registered 137,0 Millionen NOK erwirtschaften konnte.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,538 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,11 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 586,5 Millionen NOK, gegenüber 578,8 Millionen NOK im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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