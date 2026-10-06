DAX 25.466 +0,8%ESt50 6.296 +0,9%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,56 -1,3%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.400 -0,0%Euro 1,1230 +0,1%Öl 99,9 -0,4%Gold 4.148 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Artificial Solutions International Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
Artificial Solutions International AB Registered Shs
0.00 EUR 0.00 EUR -18.18 %
Charts | News | Analysen

Artificial Solutions International Registered präsentiert in der voraussichtlich am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,035 SEK gegenüber 0,000 SEK im Vorjahresquartal.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 5,8 Millionen SEK gegenüber 20,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 71,76 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,137 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum -0,130 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,3 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 86,2 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Artificial Solutions International Registered Aktie News

Werbung

Artificial Solutions International Registered Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Artificial Solutions International Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.