Erste Schätzungen: Ascend Wellness A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
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Ascend Wellness A wird voraussichtlich am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,070 USD gegenüber -0,130 USD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 3,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 129,6 Millionen USD gegenüber 124,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,217 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,580 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 503,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 500,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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