Erste Schätzungen: ASML NV stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bilanz ante portas

Mit Spannung warten die Anleger auf die ASML NV-Bilanz.

ASML NV wird voraussichtlich am 15.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 6,90 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ASML NV ein EPS von 5,90 EUR je Aktie vermeldet.

24 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 16,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,69 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,92 Milliarden EUR aus.

36 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 31,98 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 24,73 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 36 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 39,33 Milliarden EUR, gegenüber 32,67 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net