Erste Schätzungen: AT S (AT&S) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Quartalszahlen bei AT S (AT&S) stehen an. Das prognostizieren Analysten.
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AT S (AT&S) lässt sich voraussichtlich am 11.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AT S (AT&S) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass AT S (AT&S) im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,480 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,65 EUR je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll AT S (AT&S) nach den Prognosen von 2 Analysten 465,9 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 18,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 392,9 Millionen EUR umgesetzt worden.
2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,175 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 1,86 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,79 Milliarden EUR, gegenüber 1,59 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: AT&S