DAX 25.320 -1,2%ESt50 6.145 -1,0%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,75 +0,6%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 73.035 +0,0%Euro 1,1233 +0,2%Öl 109,8 +0,2%Gold 4.144 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Atlanta Braves präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlanta Braves Holdings Inc Registered Shs (C)
41.40 EUR -0.60 EUR -1.43 %
Charts | News | Analysen

Atlanta Braves wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,480 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Atlanta Braves ein EPS von 0,470 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 10,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 344,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 311,5 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,635 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,370 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 794,5 Millionen USD, gegenüber 732,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Atlanta Braves Aktie News

Werbung

Atlanta Braves Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Atlanta Braves nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.