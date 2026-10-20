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Erste Schätzungen: Atmos Energy präsentiert Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atmos Energy Corp.
147.55 EUR 1.30 EUR 0.89 %
Charts | News | Analysen

Atmos Energy wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,14 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Atmos Energy noch 1,06 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,30 Prozent auf 798,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Atmos Energy noch 737,5 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,45 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 7,46 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,11 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 4,70 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.02.18 Atmos Energy Underweight Barclays Capital
18.11.16 Atmos Energy Buy Seaport Global Securities
31.10.16 Atmos Energy Buy Argus Research Company
30.03.16 Atmos Energy Buy BB&T Capital Markets
11.01.16 Atmos Energy Underweight Barclays Capital

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