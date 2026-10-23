Erste Schätzungen: Atmus Filtration Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Atmus Filtration Technologies wird sich voraussichtlich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,731 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,76 Prozent erhöht. Damals waren 0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 501,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 447,7 Millionen USD in den Büchern standen.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,96 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,50 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,01 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,76 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Atmus Filtration Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Atmus Filtration Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen