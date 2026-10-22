Erste Schätzungen: Attendo AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

22.10.26 06:21 Uhr

Attendo AB wird voraussichtlich am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,67 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,24 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Attendo AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,85 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,77 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,50 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,45 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 19,23 Milliarden SEK, gegenüber 18,99 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net