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Erste Schätzungen: Autodesk stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Autodesk Inc.
236.55 EUR -3.85 EUR -1.60 %
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Autodesk öffnet voraussichtlich am 24.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal.

28 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,07 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,60 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 26 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,13 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 15,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,85 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 34 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,59 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,23 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 32 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,32 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.08.19 Autodesk Hold Deutsche Bank AG
19.12.18 Autodesk Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.08.18 Autodesk Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
07.03.18 Autodesk Buy Canaccord Adams
07.03.18 Autodesk Outperform Oppenheimer & Co. Inc.

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