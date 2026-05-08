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Erste Schätzungen: AutoZone präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

11.05.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AutoZone Inc.
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AutoZone lässt sich voraussichtlich am 26.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AutoZone die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 36,17 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte AutoZone ein EPS von 35,36 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 21 Analysten von einem Zuwachs von 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,85 Milliarden USD gegenüber 4,46 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 148,82 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 144,87 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,51 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 18,94 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu AutoZone Inc.

DatumRatingAnalyst
28.06.2019AutoZone OutperformOppenheimer & Co. Inc.
01.08.2018AutoZone BuyDeutsche Bank AG
05.04.2018AutoZone OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
28.02.2018AutoZone NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
20.09.2017AutoZone Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.06.2019AutoZone OutperformOppenheimer & Co. Inc.
01.08.2018AutoZone BuyDeutsche Bank AG
05.04.2018AutoZone OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
12.09.2016AutoZone BuyUBS AG
15.04.2016AutoZone BuyGabelli & Co
DatumRatingAnalyst
28.02.2018AutoZone NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
20.09.2017AutoZone Sector PerformRBC Capital Markets
06.07.2017AutoZone Sector PerformRBC Capital Markets
22.05.2017AutoZone Sector PerformRBC Capital Markets
07.12.2016AutoZone Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.03.2011AutoZone sellGoldman Sachs Group Inc.
23.09.2010AutoZone sellGoldman Sachs Group Inc.
13.08.2009AutoZone underperformWedbush Morgan Securities Inc.
12.11.2008AutoZone underperformFriedman, Billings, Ramsey Group, Inc.
05.11.2008AutoZone underperformFriedman, Billings, Ramsey Group, Inc.

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