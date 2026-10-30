Erste Schätzungen: Avalon Technologies präsentiert Quartalsergebnisse

30.10.26 06:21 Uhr

Avalon Technologies wird voraussichtlich am 14.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,00 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 60,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,75 INR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Avalon Technologies 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,13 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 34,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Avalon Technologies 3,82 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 27,27 INR, gegenüber 16,95 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 21,83 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,03 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net